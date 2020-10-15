自從人類發現我們所生活的地球，只是銀河系數10億行星中的其中之一後，就從來沒有停止過對宇宙的探索。國外最近就完成了一場僅耗時2小時「太空之旅」，而搶先大多數人類抵達外太空的主角竟然是「1塊雞塊」！

最近有一塊雞塊竟領先大部分的人類到外太空旅行。(影片來源/YouTube/MetroUK/如遭刪除請見諒)

根據英國媒體《MetroUK》報導，當地一間大型連鎖超市「冰島超市」（Iceland）為了慶祝開幕滿50週年，竟突發奇想策劃了一場特殊的太空之旅，決定將「1塊雞塊」送上天！超市貿易總監斯坦尼蘭德（Andrew Staniland）表示，疫情發生之後，意外帶動冷凍食品的銷量，尤其是冷凍雞塊，光是上禮拜就賣出將近1千萬塊，因此他們才決定將雞塊作為這次計畫的主角。

坦尼蘭德開心得說道「將消費者最喜歡的商品送上外太空，也有我們的商品已經超越世界的寓意。」超市團隊透過專家的協助，將這塊雞塊綁上裝滿氫氣的氣象氣球，並安裝GPS定位系統和監視攝影機，將這塊雞塊歷史性的一刻記錄下來。

雞塊在超市位於北威爾士（North Wales）總公司附近正式起飛，短短不到2小時內就飛到地球上空3萬多公尺的高度，最後以每小時322公里的速度降落，降落傘則在約19000公尺的高度展開，確保雞塊能安全著陸。