出社會的年輕人最怕遇到親戚或長輩逼問尷尬問題，尤其收入、薪水等敏感話題更是讓人全身不自在。一名網友就上網向鄉民求助，想知道該怎麼拒答這個問題又不會顯得太失禮？對此，有過來人就推薦4字箴言。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「要怎麼拒答賺多少錢這個問題」發文，表示家裡算是小康家庭，自己目前也有正職工作，但每次遇到親戚或爸媽都很愛問他「賺多少、有沒有投資」等相關話題，讓他覺得很尷尬，因為「講了又會被虧，不講又不知道要怎麼拒答」忍不住崩潰直呼「好難啊…有什麼方法嗎？」

文章曝光後網友紛紛獻計「沒有！沒有！什麼都答沒有」、「跟大家差不多」、「說餓不死」、「賺得跟您兒子差不多！親戚若說出金額，一律回答喔那我賺得比較多」、「比比自己的腦袋，表示賺的都在這裡。」、「講最低薪資」、「養活自己沒問題，這樣就好了」。

其中一名內行網友則表示，不想回答就用「等你介紹」這4個字帶過去，如果對方真的神通廣大能介紹投資情報或好工作，那就算賺到「謝謝都來不及，趕快抱大腿」，但如果對方沒能力只是想來虧你的，就用「等你介紹」這4個字延伸下去，講到讓她接不下去為止。