金門一名網友昨（15日）透露，父親近日病逝於台中，打算將他的骨灰罈帶回故鄉安葬，不料在台中機場候機時，竟遇到女乘客無視他的提醒，直接一屁股壓在裝有骨灰罈的包包上，只顧著與親友聊天，讓他相當火大。

「我真的很無言，我也真的很生氣！」原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，一家人想完成父親遺願，將骨灰罈帶回故鄉安葬，於是一早便在台中機場辦理登機手續，等待候機期間，原PO先讓哥哥及弟弟去用餐，而他則將裝有骨灰罈的黑色背包放置在候機室的座位上。

沒想到一名女乘客竟從遠處走來，伸手就將背包往後推，作勢要坐下，嚇得他連聲提醒「這是骨灰罈！這是骨灰罈！」但是對方只顧著和親友聊天，絲毫不理會，最後更直接一屁股坐在僅剩不到三分之一的椅子空間上，氣得原PO再度喝斥「這是骨灰罈！」女乘客才嚇得跳起來，頻頻道歉。

對此，原PO氣憤表示，他們一切遵照航空公司安排，才在前方位置等待，不解為何該名女子不選其他空位，硬要擠在放有父親骨灰罈的椅子上。

此外，原PO也解釋，他們並沒有刻意用背包佔位，且裝骨灰罈的包包上面也特別貼上貼紙，「不要再問為什麼放在椅子上，請問你們會把家人放在地上嗎？平時我們一直抱在身上，飛機上也買一個位置給爸爸坐，難道休息時間不能夠放在椅子上嗎？」

貼文一出，網友全氣炸了，紛紛留言回應「太沒水準了！就算不是骨灰罈，椅子上有放別人的東西，也不該隨意移動加坐下吧」、「真的很白目」、「晚上就知道了」、「想跟你爸結緣吧」、「希望她八字夠」；不過也有人出言緩頰「可能没仔細聽，也不是故意不尊重往生者，而且她也道歉了，不必放心上，事過了就好」。