使用海灘淋浴設備的民眾要當心了！澳洲南部的塞利克斯海灘（Sellicks Beach）日前被起底，有一隻具有強烈毒性的棕蛇（Brown Snake）已經在此定居2年，經常從淋浴間的排水孔探頭出來，甚至專挑妹子嚇，如今畫面曝光，網友全看傻了！

臉書粉專《Snake Catchers Adelaide》13日釋出2段影片，畫面中可見，在戶外的淋浴設備底下的方形排水孔，突然竄出一隻毒蛇，不斷從細小的網格中探頭，打算從中脫身，約莫花了30秒左右，就完整滑出排水道，最後一路閒晃，鑽入草叢中。

畫面曝光後，網友全看傻了，更有知情網友指出，這隻棕蛇已經在此定居至少2個夏天，個性相當狡猾，也十分靈敏，而且還專挑女生嚇唬，讓妹子們嚇得花容失色。

事實上，這隻俗稱棕蛇的東部擬眼鏡蛇是澳洲特有種，其幼年時期的毒性就足以讓成年人在5分鐘內喪失行動力，體型最大可達2公尺，是世界上第2毒的陸棲蛇類，僅次於內陸太攀蛇（Inland Taipan Snake）。