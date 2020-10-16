澳洲時序入春，正是喜鵲繁殖的季節，不過鳥媽媽們為了保護雛鳥，會變得十分敏感，且攻擊性十足，不可不防！一名68歲的男子，日前在戶外野餐時，突然遭到喜鵲攻擊，不斷朝他雙眼進攻，更啄傷他的眼角膜，當場血流如注。

根據《每日郵報》報導，68歲的葛林曼（James Glindemann）日前在距離墨爾本200公里的購物中心戶外長椅上享用午餐，沒想到突然飛來一隻喜鵲與他對視，可怕的是，喜鵲下秒立即朝他臉部展開攻擊，先是襲擊他的左眼，緊接著又猛啄右眼，使得他眼角膜受損，臉部也因此濺血，當場血流如注，視線愈發模糊。

葛林曼事後餘悸猶存的說，「我離車子越近，我的視線就越差，我想照鏡子看看傷勢，但我根本無法集中注意力。」最後他只好打電話叫救護車，但因為傷勢過於嚴重，而轉院至維多利亞皇家眼耳醫院（Royal Victorian Eye and Ear Hospital），並接受了長達2小時的角膜縫合手術，醫師指出，葛林曼右眼部分僅是眼周受傷，但是左眼角膜破損，目前視線依舊模糊，待痊癒後視力應能恢復。

事實上，澳洲適逢喜鵲繁殖季節，鳥類攻擊性猛烈，近期因為被鳥類攻擊而受傷的事件暴增，自6月中旬以來，澳洲各地至少已有逾280起鳥襲意外發生，維多利亞省也公布了鳥類地圖，呼籲民眾盡量避開這些區域，避免遭受無端攻擊。