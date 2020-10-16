抖音(（TikTok）近年來逐漸成為時下年輕人最熱門的社群平台，甚至有人因此而一夕爆紅，成為家喻戶曉的網紅。有趣的是，印尼東爪哇省一名女高中生吉達娜（Jiddana Dusturia）竟然是因為一支平凡無奇的打噴嚏影片，讓她瞬間成為全球知名網路紅人，短短1周就累積逾千萬人次觀看。

事實上，吉達娜的爆紅過程可說是誤打誤撞，原本只是想將自己的舞姿上傳抖音，但是剛入鏡，她就在鏡頭前打了個響亮的噴嚏，她也隨即中斷錄影。

後來她在剪輯影片的過程中，不敵瞌睡蟲來襲，就在精神渾沌的狀態下，誤觸了上傳按鍵，將自己存在草稿夾的打噴嚏影片，失手PO上抖音。

等到她一覺睡醒，這支僅7秒的影片竟透過網友轉傳，不斷在網路上發酵並擴散至全球，短短1周便累積逾1000萬觀看次數。

對此，吉達娜坦言，因為一個失誤，反而讓自己一夕爆紅，她感到既錯愕又莫名。