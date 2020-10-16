金剛猩猩「寶寶」原先住在臺北市立動物園，2018年3月遠赴荷蘭娶妻，移居阿培浩靈長類公園(Apenheul Primate Park)建立家園，肩負起傳宗接代的重任，最近傳出臺荷聯姻好消息，猩猩「寶寶」終於要當爸了，母猩猩預產期於明年初。

野生雄性金剛猩猩「寶寶」約2歲時，被從非洲喀麥隆走私至台灣，當時牠面臨遭遣返的命運，所幸被新光關係機構認養，之後轉贈臺北市立動物園，在園區內生活超過30年，台灣民眾對牠並不陌生，直到2018年3月，「寶寶」擔下重負赴荷蘭進行繁殖計畫，出任金剛猩猩繁殖群的男主角。

荷蘭在台辦事處於16日表示，大猩猩「寶寶」明年有機會當爸了，母猩猩「Gyasi」驗孕結果呈現陽性，而產期預計在明年初，而「Gyasi」的女兒「Tayari」，也在去年來到臺北，與同樣在荷蘭出生的「迪亞哥(Diego)」結為連理，如今大家也希望牠們早日傳出好消息，而Taipei Zoo臺北市立動物園也在臉書分享這則好消息。