日本網路上先前瘋傳「小奶貓被裹粉」的照片，當時被誤以為是虐貓，不過經主人事後澄清，其實牠是在「救貓」，而有趣的救援畫面，也吸引許多網友關注，不過小奶貓最近竟傳出過世的消息，讓主人非常的自責，影片累積211萬觀看次數，許多網友相當不捨。

主人在影片中非常難過，對於小奶貓「丹」的死相當自責(影片來源/youtube/《タイピー日記/taipi》)

網路瘋傳的照片中，可見一隻小奶貓躺在鐵碗中，期間不停的被裹上麵粉，日本網友@gao_zip在推特分享照片，並開玩笑地寫下「活潑的貓咪，沾滿麵粉就能拿去炸了」，當時被誤以為是虐貓，而系列照片出自於youtube頻道《タイピー日記/taipi》。

youtuberタイピー表示，當時他在自家附近的田野中發現小貓，由於牠全身沾到黏鼠板，在獸醫師的建議下，便將小貓放入米糠粉裡洗浴，幫牠順利洗去黏劑，而他也收編小奶貓，並取名為「丹」（デン），經常在youtube上分享與愛貓的互動，吸引53.4萬人訂閱。

不過14日時，タイピー上傳一支「丹突然過世」的影片，表示對於牠的死因，動物醫院也查不出原因，推測可能是吃的食物導致，儘管他當時有發現「丹」的異狀，但送醫院時卻為時已晚，讓他感到非常自責，提到與「丹」相處的每一天，都是非常珍貴的回憶。

「丹突然過世」對於粉絲來說，同樣感到非常心痛，但也紛紛給予主人安慰，表示「你不需要道歉，你是一個善良的人，竭盡所能歡迎丹加入，影片中深深感受到你的痛苦，謝謝你」、「丹真的很幸運，你不僅救了牠還提供好的生活，牠一定很感激你的」。而タイピー也將影片收益，用於捐給當地受災的動物機構。