居家風水最看重開門、睡床、安灶三個關鍵，不過就有民眾看見一幕奇特的景象，只見一棟透天厝的三樓在沒有陽台的情況下，竟對外開了一扇門，整體格外顯眼。畫面曝光後，網友看了全笑翻，打趣直指屋主應該是周星馳的粉絲，因為這一幕跟電影《整人專家》劇中角色車文晶的辦公室如出一轍。

「這三樓門的作用？」原PO今（17日）在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張照片引起網友廣大迴響，畫面中可見，整排透天厝中，其中一戶人家的三樓牆壁竟對外開了一扇鋁門，在沒有陽台也毫無任何逃生器具的設置下，加上緊鄰馬路，讓人不注意也難！

內行人解答背後真相，直言「沒意外那邊道路有擴建，房子被往後了」。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

畫面曝光後，不少網友打趣笑說「可能想一步登天」、「閃正宮專用」、「通往天國的道路」、「地層下陷逃生門」、「讓小偷摔死之門」；也有人想起周星馳電影《整人專家》中的經典畫面，歪樓直呼「看一下整人專家就知道了」、「整人專家辦公室，懂？」、「車文晶辦公室」、「屋主肯定是整人專家的粉絲」。

對此，就有內行人指出「沒意外那邊道路有擴建，房子被往後了」、「原本有外推陽台，後來因為違建打掉！樓跟樓之間有打掉水泥的痕跡」、「我猜本來是陽台，因為道路拓寬的關係才變這樣」、「本來有蓋出來！因為道路擴寬所以外面被徵收了一部分吧」；也有人認為「二樓應該是倉庫」、「貨物進出方便」、「逃命用的吧」。