江蘇無錫警方日前偵破一起20年懸案，郁姓嫌犯涉嫌搶劫、性侵、致2死多傷的犯行，不過礙於當年採集到的指紋有所殘缺，且技術上無法順利取證，使得兇嫌始終逍遙法外。直到今年5月底，一名餐廳老闆在點貨時，發現少了一籃雞蛋和一箱雞塊憤而報警，這才意外逮捕到郁嫌，並且順利破獲多年懸案。

根據《新京報》報導，1999年至2001年間，無錫錫南地區發生多名單身女子遭到尾隨，持棍棒、鐵鎚等凶器攔路襲擊搶劫、性侵，導致2人死亡、多人受傷。雖然當時警方曾在一片菜葉上採集到兇嫌的指紋，但是因為紋路殘缺，礙於當時的條件限制，案件始終無法偵破。

直到今年5月30日，當地一名餐廳老闆在門口點貨時，發現少了一籃雞蛋和一箱雞塊，於是急忙打電話報警，警方獲報後也隨即逮捕到郁嫌，對方坦承不諱並允諾賠償店家損失，原以為事件就此告一段落，不料8月中旬，無錫警方在對嫌犯檔案庫進行複檢時，意外發現郁嫌的指紋與當年的懸案嫌犯高度匹配，立刻出動將其逮捕。

根據警方表示，現年57歲的郁嫌，國中肄業，脾氣暴躁，素日沉默寡言，不善與人交際。29歲時因為竊盜被判刑5年，出獄後打零工維生，1999年至2001年，因為手頭拮据，為了尋求刺激，便將目標鎖定單身女工，犯下數起案件。眼見警方大規模搜查，他隨即逃往上海避風頭，直到2017年才回到無錫一間機械公司打工，直到被捕獲歸案。