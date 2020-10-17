現代人動保意識抬頭，養寵物時，領養代替購買的口號，不少人朗朗上口，但也有部分無良飼主因為種種原因，選擇將貓狗棄養，加上沒有結紮觀念，使得流浪動物不斷繁殖，進而衍生出流浪狗群聚、追車等亂象。日前就有網友透露，半夜被野狗群聚狂吠聲吵醒，讓他相當頭痛，於是PO網請益，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「野狗一直在外面鬼叫怎麼辦？」為題，PO文指出睡到一半被此起彼落的狗叫聲吵醒，開窗一看赫然發現約莫10隻野狗圍著一輛車瘋狂吠叫，而且狗隻有不斷增加的趨勢，讓他不禁好奇問道「這樣怎麼辦啊？可以報警嗎？還是打開窗戶幹譙牠們，要牠們小聲一點？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「聽說狗對某個地方吠是有鬼」、「錄下來，等等可能會拆車，我認真」、「用選舉用的造勢喇叭催一下，他們就鳥獸散了，屢試不爽」、「裝氣密窗」、「我覺得拿棍子衝過去還趕不走野狗的狀況滿少見的」。

事實上，過去就有內行人分享一妙招，直言「狗有追逃跑獵物的習慣」，一對上眼等同是正面對峙，而通常人類體積較大，對狗具有極大的威脅性，「除非有訓練過作戰意識強的狗，不然一對一野狗，只要正面對峙根本沒什麼威脅，可惜大多數人都忘記了這種野生的本能，只留下被吼就害怕這部分的習性」。