印尼漁民日前捕到一條母鯊，剖腹後發現子宮內懷有3隻小鯊魚，但詭異的是，其中一隻幼鯊長相奇特，全身呈現乳白色，額頭中間長著一顆大眼睛，看起來像外星生物，讓漁民非常驚訝，隨即送至當地海事處，經研究人員檢驗後，表示這隻外星生物其實是鯊魚，因先天畸形導致長出詭異外型。

Pada tanggal 10/10/2020. Telah di temukan seekor anak ikan hiu bermata 1 di dusun jarukin, kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru.... #mohondibagikankeyglain 由 Andy Goin 發佈於 2020年10月12日 星期一

根據《太陽報》報導，漁民於馬魯古省(Maluku)沿海捕到一條大型母鯊，隨即剖腹並去除內臟時，發現牠腹中懷有3隻幼鯊，但詭異的是，其中一條幼鯊模樣非常詭異，儘管擁有完成的魚鰭，但牠全身呈現乳白色，額頭中間有一顆巨大的眼睛，看起來像動畫《怪獸電力公司》的角色「大眼仔」。

不過漁民發現時，幼鯊早已死亡，他們便向當地海事處通報，而相關人員進行檢測後，發現牠確實是一條幼鯊，但患上一種罕見的先天性疾病患「獨眼畸形(cyclopia)」，特徵是大腦發育異常，導致未能使眼匡分裂成兩個，由於發生腦部缺陷，又稱為「前腦發育畸形症(Holoprosencephaly)」，嚴重的話會導致流產或胎死腹中。

不僅如此，該條幼鯊還患有白化症，身體只能製造少量黑色素，因此身體才會呈現乳白色。而類似案例不只一起，2011年加利福尼亞灣 (Gulf of California)也曾在一條低鰭真鯊(bull shark)子宮中，發現一隻獨眼幼鯊，墨西哥濱海科學中心的海洋專家馬格納（Felipe Galvan Magana）當時表示「這種情況極為罕見，據我所知，記錄的案例中僅50件」。