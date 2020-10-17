有些人因過敏、怕吵等原因，因此並不喜歡養寵物。日本一名老奶奶非常喜歡動物，甚至還投身動物志工，經常救援流浪的毛小孩，但她卻將貓養在衣櫥裡，且一養就是13年，讓貓過著不見天日的生活，導致小貓出來後無法適應陽光，甚至狂流眼淚，而老奶奶偷藏貓的原因曝光後，讓不少人都感到相當不捨。

根據日本《Yahoo》報導，老奶奶是一名動物志工，過去撿到3隻兩個月大遭棄養的小奶貓，因捨不得交給其他人，於心不忍便帶回家養，但又擔心討厭貓咪的丈夫會反對，因此便將貓養在衣櫥，且丈夫嗅覺逐漸變差，再加上重聽等因素，因此一直都未發現貓的存在。

🟠被關在衣櫥裡１３年的橘貓 老婆婆本身是動物志工，經常到動物收容所幫忙照顧小動物。 有一天撿到３隻小貓，她捨不得交給其他人，又怕老爺爺知道，因為老爺爺討厭貓，只好把牠門藏在衣櫥裡．．．．．． ... 由橘貓行動發佈於 2020年10月14日 星期三

但貓養在衣櫥13年，老奶奶也知道這不是長久之計，最終便向動保團體求助，不過其中2隻貓到中途之家後，就因淋巴瘤相繼過世，最終只剩下茶虎貓「彥爺(Hikoya)」，Nekoken收容所負責人宮上直子（Naoko Mizogami）表示，牠個性非常安靜，但因未接觸過其他人，因此也難以靠近。

宮上提到「牠未看過太陽，無法適應陽光，因此長達3至4年的時間，經常會流眼淚」，且抵達收容所時，牠便一直呆在籠子裡不願出來，志工人員根本無法摸牠，甚至無法幫牠修剪指甲，導致「彥爺」因腳指甲太長而捲在一起，甚至還因此刺傷肉球而化膿。

但經志工人員的努力，牠也慢慢的卸下心防，會自由的在房間裡走動，睡在自己喜歡的位置，漸漸地與志工人員親密起來，還成為收容所內最受歡迎的人物。宮上也表示，知道原主人並沒有虐待貓，但養寵物不只是餵飯而已，還要提供寵物良好的生活環境，而彥爺最終也變回正常的貓，於今年7月以高齡21歲安詳離世。