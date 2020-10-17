獅子又被稱為「萬獸之王」，儘管牠們生性兇猛，但面對自己的孩子仍舊沒轍。坦尚尼亞的塞倫蓋提國家公園（Serengeti National Park）一頭公獅，當時獨自看顧4隻小幼獅，但寶寶調皮的模樣，總讓獅子爸爸相當傷腦筋，期間甚至企圖落跑，最終還是被幼獅追上，獅子爸爸則是露出一臉無奈的表情。

公獅被孩子緊跟不放，讓牠感到非常的無奈(影片來源/youtube/AnimalsAreWacky)

塞倫蓋提國家公園內棲息各種野生動物，有獵豹、羚羊、鬣狗、狒狒、長頸鹿等動物，以每年出現超過150萬隻牛羚和25萬隻斑馬大規模遷徙聞名，更在1981年被列入組織世界遺產名錄。Youtube《AnimalsAreWacky》頻道上傳的影片中，只見公獅獨自照顧4隻幼獅，但牠疑似不想被打擾，一開始就與獅子寶寶保持距離。

公獅似乎想休息放風一下，因此完全不顧身後的孩子，逕自不斷的往前走，而躺在路中央的幼獅們，發現爸爸正在移動，馬上站起來緊跟在後，公獅發現孩子追上後，竟突然往前暴衝，刻意又與孩子保持距離，而獅子寶寶則是屁顛的跟在爸爸身後，甚至還開始小跑步，就怕獅子爸爸不見了。

有趣的是，獅爸爸用餘角發現孩子跟上了，趕緊又往前衝，跑了一小段路，好像在說「別再跟了，我想靜靜啊！孩子的媽到底跑去哪了？」，而影片曝光後，讓不少人笑翻表示「身為一個人類爸爸，非常能理解牠的感受」、「沒想到萬獸之王，也是有害怕的對象啊」。