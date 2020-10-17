強灌動物喝不該飲用的東西，也是虐待動物的行為。西班牙馬略卡島(Mallorca)近日舉行賽馬比賽，豈料賽後竟出現虐馬的影片，當時一名男子開心的高舉香檳，硬塞到馬匹嘴裡狂灌，而這匹馬正是冠軍馬海倫（Helen Llinaritx），虐馬影片曝光後，讓動保組織非常氣憤，也引發外界撻伐。

根據《每日郵報》報導，馬略卡島(Mallorca)近期舉辦馬納科爾大賽(Manacor Grand Prix)，事後卻流出虐馬的影片，只見冠軍馬海倫（Helen Llinaritx）脖子上綁著韁繩，男子疑似想與馬同樂，竟拿了一瓶香檳，直接用酒瓶前端撐開海倫的嘴，並讓香檳灌進馬的嘴裡。逼迫牠飲用。

期間海倫看起來相當不適，不斷抵抗把嘴內的香檳往外吐，直到整瓶香檳都沒了，男子才將酒瓶挪開，而全程並沒有人阻止，旁觀者甚至還發出笑聲、拍手聲。巴利阿里群島（Balearic Islands）動物協會成員阿賽卜（Assaib）氣憤的表示，「這個白痴讓冠軍馬海倫喝下一整瓶香檳，我們已經依虐待動物向相關單位提出正式投訴」。

阿賽卜也提到，賽馬比賽後發生這種事，對此感到非常憤慨，影片中非常清楚的看出，海倫被迫喝下整瓶香檳，而現場其餘的人，並沒有人出面制止，甚至還因此大笑，「我們認為這種明顯的虐待動物例子，讓人非常震驚，這也表明當事者不尊重動物」。