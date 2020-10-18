一般人看到蛇通常都會感到害怕，但澳洲一名女子在發現一條巨蟒被愛貓逼退到牆角時，竟大膽地上前拯救牠，不過巨蟒卻把她當作新的獵物，一圈圈地緊緊纏繞住女子的小腿，怎麼撥都撥不開，最後她只好無奈請警方協助，才順利將蟒蛇野放。

女子想救巨蟒 小腿卻反遭緊纏(影片來源/YouTube/Daily Mail)

綜合外媒報導，日前某天，這名居住於澳洲昆士蘭的女子正在自家車庫中工作時，發現了自家愛貓正在和一條長達3公尺的蟒蛇對峙，而且蟒蛇正處於弱勢，被連連逼退到角落，女子於心不忍，只好上前搭救，沒想到巨蟒卻瞬間轉換獵物，開始一圈圈地緊緊纏繞住女子的右腳小腿，怎麼撥都撥不開。

感到無奈的女子只好報警求助，當警方來到現場時，這條蟒蛇已經在她的小腿纏繞了整整4圈，在雙方的合作之下，由女子抓住蟒蛇的頭部，警察解開蟒蛇的身體，她才終於脫困。在過程中，女子不斷向警察道歉，直言自己如果有朋友絕對會自己解決，不過警察也以輕鬆的應答來緩解氣氛：「這是我們今天做的最有趣的工作」。

之後，女子抓起了整條蟒蛇，警方誤會她就是蛇的主人，詢問：「妳要把牠放到籠子裡嗎？」，女子才解釋這並不是她的寵物，而是一條野生的蟒蛇，並把牠帶到一旁的樹叢中進行野放。