現代人生活忙碌，很少有機會可以認識新的朋友，因此就會透過「相親」的方式來尋找交往對象，只不過偶爾就是會碰上一些奇葩的人。大陸一對男女約好到餐廳吃飯相親，女方親友為了考驗男子，於是帶上23人蹭飯，吃了共1萬9800人民幣（約台幣8.5萬），讓男子非常傻眼，當場氣得轉身走人。

根據陸媒報導，這對男女相親前已經講好由男方請客，沒想到女方聽聞這件事後，竟有人提議要「測試男子的胸懷」，於是23名親友就在男方不知情的情況下，隨著女子一起到餐廳用餐，還藉著「男方有錢」的理由，要大家盡量吃盡量拿；等到男子前去結帳，才發現帳單高達1萬9800人民幣，讓他瞬間傻眼，立刻氣得帳也沒結就直接離開，還把手機關機不讓女方聯絡。

事後，這對男女已經協商達成共識，男子表示自己願意支付當時和他們同一包間的2桌餐飯，共4398人民幣（約新台幣1.9萬），剩下的錢則要女子自己承擔，但這筆金額實在過於龐大，女子轉而向當時的23名親友求救，要求大家不管吃喝了多少，希望都能平攤費用，女子也提到自己是整起事件最大的受害人，不僅支付了超過自己可負擔範圍的費用，個人名譽也遭到損害。

新聞曝光後，引起網友熱議，大家紛紛吐槽：「第一次見面帶23個親朋來吃飯，不熟且不瞭解的情況下，付1萬9千8，是我我也跑」、「有付了包間的4000多，算不錯了，換我連一塊錢都不付走人」、「女孩子不無辜，受害也是自己坑的，她不喊人去也不會這樣，自己做的事情就要承擔後果」。