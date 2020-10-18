人們有時候總會因為光線昏暗或距離太遠，而將某些事物給錯認，最近美國麻薩諸塞州瓦爾漢自然資源局（Wareham Department of Natural Resources）就因為海面上出現疑似「鯊魚」的生物，電話快要被當地居民給打爆了！讓他們崩潰地連忙在官方帳號中發文澄清，要大家冷靜一點，別再打來了！

根據外媒報導，近日在瓦爾翰的海面上出現了不知名的「巨大水怪」，有些人認為是鯊魚出沒相當害怕，還有人覺得可能是一隻受傷的海豹，或是某種大魚擱淺了，數十名居民紛紛打電話給自然資源局，請求他們前去處理這件事情，局裡也立刻派出2名人員到場了解狀況。

不過在調查過後，他們發現那個「巨大水怪」的真實身分其實正是「翻車魚」，牠正悠閒地在海面上游泳，但因為翻車魚也擁有「鰭」，所以很容易就被民眾誤會是「鯊魚」。

瓦爾翰自然資源局也連忙在官方臉書發文，澄清這隻翻車魚的身分，表示牠只是在游泳而已，並沒有受傷或擱淺，也請求大家別在因此打電話通報。不過事實上，瓦爾漢附近的鱈魚角（Cape Cod）近幾年越來越常有大白鯊出沒，當地政府也偶爾會警告民眾要小心鯊魚出沒。