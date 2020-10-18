宜蘭東嶽廟近日出現擲筊神蹟！一名女香客來到廟中擲筊，沒想到其中一個筊竟黏在神桌布上，和另外一筊呈現「聖筊」的狀態，讓不少人看到都感到非常新奇，而且更驚人的是，這個景象竟維持超過30個小時，對此，廟方透露應該是神明有特別指示，才會出現這種情況。

一名女香客日前到位於宜蘭的東嶽廟中擲筊，沒想到第一筊就出現了神奇的景象，其中一筊竟緊緊黏在神桌布上，任風吹動也都不會掉下來，而且和地上的另外一筊合起來，正好出現了「聖筊」，讓在場的信眾都嘖嘖稱奇。

廟方事後在旁邊圍一圈金紙進行保護(圖/宜蘭東嶽信義會授權提供)

廟方為了維持這個景象，也特地在四周圍了一圈金紙保護，讓筊一黏就超過30個小時，宜蘭東嶽信義會也在臉書發文，直呼這種狀況還是「第一次看到」。對此，廟方也透露，應該是神明有特別的指示，只是該名香客擲完筊後就離開，如果有意願，廟方很願意幫忙詢問。

而宜蘭大學博雅學部通識教育中心物理副教授朱達勇則認為，雖然出現這種情況的機率非常小，但還是可以用科學的角度來解釋，其中有2個可能的原因，第一是陳舊的筊表面粗糙，女香客擲筊時剛好「咬住」神桌布的纖維、第二個則是因為這幾天宜蘭氣候較潮溼，讓筊上的漆有了黏著力，才會黏在布上。