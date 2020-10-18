人們到觀光景點都希望可以拍一張美照做紀念，如果當地剛好有動物，更是有不少人都會搶著上前和牠們合照，只不過這樣的舉動其實非常危險。最近，一名金髮女子到英國倫敦皇家園林「里奇蒙公園」（Richmond Park）試圖餵食正處於發情期的野生鹿，結果下秒就慘被「頂屁股」。

根據外媒報導，英國皇家公園警察（Royal Parks Police）日前在推特分享了一張照片，一名身穿水藍色洋裝的金髮女子站在畫面中央，她的背後則有一頭鹿正抬起前腳「攻擊」她的屁股，似乎正在推著這名金髮女。雖然事後這張照片遭到刪除，但早已在網路上流傳開來。

在警方原本的推文中，指出這張照片拍攝於本月11日，更表明和野生動物都必須保持安全距離，還以「我們不是小鹿斑比」來比喻鹿的野性。而里奇蒙公園經理西蒙（Simon Richards）也證實女子是因為太靠近鹿了，才會發生這種情況，但所幸她並沒有受到嚴重傷勢。

西蒙還表示，透過這次事件可以警告大眾，鹿是具有野性且不可預測的動物，所以必須和牠們保持至少50公尺的安全距離，尤其目前正處於發情期。另外他也補充，公園可以提供給野生鹿充足的天然食物，因此並不需要餵食，而且餵食對鹿來說危害大過於好處，還可能會讓人們陷入不必要的危險或傷害。