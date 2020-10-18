「愛牠就別棄養！」一名網友近日在瑞芳某公園發現有人棄養6隻寵物貂，並在路上四處亂竄，好在經過許多好心人幫忙，有人擋車，有人幫忙捕捉，有人打電話報案，在眾人合力之下終於順利送往消防分隊，最後則由動保處人員帶回安置。

在眾人合力下終於成功將6隻寵物貂送往消防隊。(圖/張姓網友授權提供)

一名張姓網友在臉書社團「瑞芳大小事」發文，表示日前出門辦事情的路上，突然看到一名小姐在路邊趕動物，本來以為是松鼠，沒想到靠近一看才發現是6隻遭到棄養的寵物貂，好在現場許多熱心民眾幫忙，才將牠們安全送至消防分隊，張姓網友也感動直呼「感謝幫忙擋車的先生、趕動物的小姐、打電話聯絡的小姐，有你們才能把可愛的小貂順利送至消防隊」。

目前6隻寵物貂已交由動保處帶回安置。(圖/張姓網友授權提供)

文章曝光後引起瘋傳，吸引大批民眾打電話或親自到消防隊現場想要領養，讓張姓網友得知後十分無奈。張姓網友在接受《中時新聞網》的訪問中表示，大家看到貂可愛就想要養，但其實牠們味道很重，照顧起來也沒有想像中容易，否則也不會發生這次的事件。他強調養寵物還是要衡量自身的能力，況且全台灣還有許多貓貓狗狗待人認養，他也不希望再次看到棄養的悲劇。

而根據《聯合報》報導指出，新北市動保處在當晚就已經派人將6隻寵物貂帶回安置，牠們的精神和狀況都很不錯，但因為這些寵物貂屬於外來種，一次棄養6隻也十分可疑，還會再做進一步的追查跟釐清。