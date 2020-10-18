能近距離接觸野生動物是非常難得的體驗，往往讓人震撼到說不出話來！日前有一群學生就意外在路上遇到一隻6公尺長的巨蚺正在過馬路，旁邊還緊緊跟著2名「追求者」，3蛇交纏在一起的模樣讓眾人全都看傻眼。

巴西一群學生在路上遇到3隻緊緊交纏的森蚺(影片來源/FB/Vida Selvagem - Lei da Sobrevivência/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，巴西有一群獸醫學生在今年9月一起搭車穿越叢林，途中突然遠遠看到前方有一個像是「減速丘」的不明障礙物，等到靠近一看才發現是一群交纏在一起的森蚺，其中一隻體型還十分巨大粗壯，3蛇緊緊纏繞的畫面讓眾人全都嚇傻。

'Ela é muito rápida', diz estudante de veterinária que flagrou sucuri sendo perseguida por machos em Ituverava,... 由 Aprizion 發佈於 2020年10月7日 星期三

其中一名學生桑托斯（AntônioStábiledos Santos）在現場觀察後表示，中間這隻母森蚺至少長達6公尺，旁邊2隻則應該是牠的追求者，但母森蚺明顯對牠們沒有什麼興趣，似乎只想趕快穿越馬路。學生們則為了不打擾牠們，決定停車等牠們經過再繼續接下來的行程。有趣的是，除了學生之外，前方還有一隻蜥蜴也在原地不敢動，正乖乖等等著眼前的龐然巨物過去。事後學生們將這段影片分享到網路上，瞬間引起瘋傳。

據了解，森蚺是一種無毒蛇，不僅是全世界最重的蛇，體型也是全世界最巨大的蛇之一，最長可以到長到6.6公尺以上。主要棲息在南美洲的沼澤、濕地與寧靜的河川中。因為水陸兩棲，所以食物種類可以說是相當多元，包括魚類、鳥類、許多哺乳類與爬蟲類。但牠們在陸地上移動較遲緩，在水中則十分迅速敏捷。