以後給小朋友玩手機的時候要注意了，否則一不小心就會讓自己陷入尷尬的窘境！國外一名女子日前將手機交給2歲女兒玩，沒想到不久後突然收到同事的感謝訊息，讓她滿頭問號，仔細檢查手機之後才發現自己的私密照被女兒「外流」了。

綜合外媒報導，美國俄亥俄州一名女子施密特（Emily Schmitt）日前準備出門時突然收到同事艾希莉（Ashley）傳的訊息寫道「謝謝妳的裸照」，讓她感到十分疑惑，並回傳「什麼意思？」對方則尷尬回「我不知道怎麼解釋才好，本來不打算多說什麼，但我猜是妳其中一個孩子誤拿了妳的手機。」

施密特聽了突然想到剛剛洗完澡吹頭髮時，似乎有將手機交給2歲的女兒卡森（Carsyn）玩，心中驚覺不妙，立刻檢查手機的紀錄。這才發現女兒不經意用手機拍下她的「裸照」，又誤按社群軟體Snapchat，將這張養眼的照片傳送給通訊錄中的15人，包括大學同學、前同事、現任同事、客戶和其他朋友等等，讓她當場傻眼直呼：「我發現時大概死亡了1分鐘。」

事後施密特在Snapchat上對這場裸照風波發布道歉啟事，而這15名聯絡人中有不少人回覆訊息，表示自己有收到該張裸照或是模糊的天花板照。而施密特的丈夫知道後則幽默地大笑表示「很像卡森會做出的事，但我很難過她沒有傳任何一張給我」。