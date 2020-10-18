餃子在亞洲許多國家都是經常出現的料理，雖然大多是以麵皮包裹切碎的蔬菜和豬肉等食材，但不同地區製作出來的口感似乎都不太相同。對此，一名網友就好奇想知道日本和台灣的餃子誰會贏？文章PO出後也在網路上掀起論戰。

一名網友在PTT八卦板以標題「日本最強餃子 VS 連鎖店誰贏」發文，表示他在日本經常看到賣水餃、煎餃的店家，發現日本人好像也滿喜歡吃餃子的，這也讓他忍不住猜想，假如日本最強的餃子和台灣常見的水餃煎餃連鎖店對決，究竟哪一邊才會勝出？

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛指出「日本的餃子幾乎都很難吃」、「台灣隨便一家連鎖餃子店都贏過日本」、「日本人根本不會做餃子」、「日本餃子真的母湯」、「連鎖店贏日本，去過日本就知道，餃子根本難吃，排過好幾家名店」、「吃過日本餃子懷疑人生」。

但也有內行饕客解釋，日本和台灣的餃子類型不同，沒辦法拿來比較「跟章魚燒一樣，正統的日式餃子跟台灣的餃子，是不同的食物」、「日本餃子是拿來配飯的，不同性質是要比什麼」、「日本餃子比較像配菜」、「日本的餃子跟台灣的餃子根本不是一樣的東西」、「口味跟定位差異吧」、「就喜好問題，日本餃子餡蔬菜>>肉 台灣是肉>>蔬菜」。