雖然今年因為疫情的關係，導致許多人的出國計畫被打亂，但依照過往經驗來看，日本是台灣人相當喜歡造訪的國家。對此，有網友就好奇在網路上詢問，想知道日本有什麼名產是地雷？文章瞬間掀起熱烈的討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「日本有什麼名產超難吃，千萬別買」發文，表示日本有許多美食，以他個人的經驗也覺得幾乎所有東西都很好吃，但還是不免有些「地雷」，像是京都知名甜點就甜到極致，台灣人根本就受不了，這也讓他不禁好奇直呼「還有什麼名產很難吃或CP值超低，千萬不要買的？」

文章曝光引起熱議，不少網友紛紛負荷「大部分的都甜到很噁」、「日式點心我都用看的就好」、「京都的抹茶類伴手禮都不好吃」、「沒吃過特別好吃的，不就都很甜的糕」、「你直接問日本有什麼名產是可以吃的比較快」、「日本名產是拿來送人好看用的，不是拿來自己吃的」。

但針對大家點出日本伴手禮太甜這件事，有行家就點出關鍵點是，日本的伴手禮大都是配茶用的茶點，所以才會做得比較甜「和菓子甜到爆很正常，那是讓你配無糖茶吃，不是單獨吃的」、「日本甜點配茶剛好，單吃當然甜阿」、「是給你配無糖茶的...」、「單吃不能接受的話，配茶試試看要無糖茶喔，有糖的會互撞，和菓子大部分都是茶點，單吃容易爆炸甜」、「日本甜點配茶剛好」、「日本的伴手禮都是茶點，而且日本人習慣喝無糖綠茶」。