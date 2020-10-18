明天又是上班族的「憂鬱星期一」，讓許多人不禁感嘆好想每天在家耍廢又能夠衣食無虞的享受人生。對此，有網友就好奇想知道有什麼工作可以早早退休在家領「終身俸」，文章PO出後掀起討論，網友答案全都一面倒。

一名男網友在PTT八卦板以標題「什麼工作可以早早領終身俸」發文，表示平常工作又累又辛苦，讓他不禁好奇有沒有什麼工作可以很早就領「終身俸」的？還強調最好是輕鬆一點，沒有什麼壓力，然後30、40幾歲就可以退休，讓他好好享受人生的。

文章曝光後，許多網友紛紛留言「目前還是收租最爽吧，最沒壓力」、「警察，殉職你老婆就領了」、「運動員吧」、「台積電」、「米蟲阿，住爸媽買的房子，工作隨便做，想請假就請假」、「組流行樂團」、「阿姨我不想努力了vs甜心老爹，自己選」、「自耕農」、「牛郎，不要亂花錢存個5年就可以退休了。」、「無人島生活」。

其中有絕大多數的網友答案都是國軍「簽下去啊」、「志願役士官長啊，18歲起服役20年，軍官22歲畢業才服役，也要到42歲」、「軍人20年給你參考」、「肯定軍人，18入伍38就能領終身，每月35k」、「我有認識15歲就簽下去的，現在35歲已經退休領終身俸」、「士官長。我前同事40就開始領」。