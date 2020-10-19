「納斯卡線（Nazca Lines）」是位於秘魯納斯卡沙漠的一種巨大地面圖形，以簡單的線條、複雜的排列來完成，但由於佔地面積過於廣泛，通常必須從高處的視角才能看出所繪製的圖案。日前，秘魯文化部又再度宣布找到一個來自於2000年前的「大型貓科動物」圖騰。

秘魯近日又發現新的「貓科動物」圖騰(影片來源/YouTube/KOMPASTV)

綜合外媒報導，秘魯文化部近日在納斯卡線遺址中進行維護工作，沒想到竟意外在首都利馬（Lima）以南400公里的伊卡沙漠（Ica Desert）發現了一個「大型貓科動物」的圖騰。

這個圖騰長約37公尺，每條線條的距離約在30至40公分之間，但在最初發現時，這個圖騰幾乎是不可見的，因為它位於陡峭的山坡上，而且受到嚴重的自然侵蝕，早就瀕臨消失。

這個貓科動物圖騰是透過無人機發現的(圖/美聯社)

相關單位對這個圖騰進行清潔和養護工作，從照片中可以看見，是一個頭部面向前方、側著身體的貓科動物模樣，並且經過調查，發現它可追溯至2000年以前，屬於帕拉卡斯文化（Paracas culture）晚期，且該圖騰經常出現在當時社會的瓷器和紡織品上。

負責相關研究的考古學家伊斯拉（Jhonny Isla）透露，這項發現是靠著無人機的幫助，他相信秘魯還有許多尚未被發現的納斯卡線，未來利用無人機技術，有望找到更多的考古遺址。