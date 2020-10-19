雖然台灣現在有「悠遊卡」、「一卡通」等電子票券，讓人們在搭乘大眾運輸工具時可以快速又方便地支付車費，不過偶爾還是會發生忘記帶卡出門的情況，這時就必須使用零錢，而每台公車都會裝設「零錢箱」供大家使用。最近，有日本節目就前去探索「零錢箱」的秘密，沒想到裡面一個關鍵零件竟是用「印度人頭髮」製成的！

日本節目「がっちりマンデー!!」前陣子採訪了公車上各式機器的製造廠商「LECIP」，其中最厲害的就是「零錢箱」，只不過他們的零錢箱有別於台灣，不只可以投入零錢，由於公車內的空間非常有限，所以這個寬度只有16公分的零錢箱還必須容納多樣功能，像是「兌幣機」、「IC卡讀取器」等。

而在搭乘日本的公車如果要使用零錢支付，上車時就得抽取「整理券」，等到要下車再將車費和整理券一起投入零錢箱上方的洞口，用以計算是否有支付正確金額的車費，確實將零錢與整理券分開才能正確地判斷車資，所以對於製造商來說，這是機器最為關鍵的部分。

對此，生產總部的宮澤先生透露，經過公司的長年實驗後發現，「人的頭髮」是可以最有效分開兩者的零件，其中「印度人的頭髮」最符合成本與效果，因為他們的頭髮不會軟到讓零錢和整理券一起掉落，也不會硬到同時卡住兩者，正好能適當地將它們分開，因此用印度人頭髮製成的刷毛可以說是零錢箱中最重要的零件之一。