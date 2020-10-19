人們可以透過考古來了解過去的世界是如何運行的，以前的人類又過著怎麼樣的生活。最近在美國新墨西哥州白沙國家公園 （White Sands National Park）就發現了來自1萬年前一對母子的足跡，附近還找到了野生動物的腳印，推測他們應該正在躲避野獸兒匆忙逃命。

根據外媒報導，這項發現被公布在《第四紀科學評論》學術期刊上，一名女子帶著自己的孩子赤腳穿越一片泥濘地，通過足跡觀察，女子在走路的過程中不時會將孩子放下來，這個時候左右腳的足跡深度也會出現改變。

這對母子所走的路程長達1.5公里，是有史以來最長的人類足跡；在途中，還發現了猛瑪象和巨大樹懶的腳印，不過猛瑪象對人類並不感興趣，腳印間距沒有出現改變，但巨大樹懶當時似乎正在嗅探人類的氣味，做出類似於現代熊的行為。

研究顯示，這名女子的年齡大約落在12歲以上，在沿途她至少3次放下自己的孩子，讓路程中多了一組嬌小的足跡，可以推算出她的孩子還不到3歲，兩人每小時的速度大約為6.1公里，考慮到他們走在泥濘中的情況，這樣的速度算是相當驚慌、匆促的。