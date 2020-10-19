在網路上有一種說法，認為「貓咪是液體做的」，因為牠們的身姿相當柔軟，甚至可以塞進各種不同大小的容器當中，讓大家看到都嘖嘖稱奇。近日，日本一名貓飼主就曝光了家中愛貓的照片，牠窩在箱子內休息睡覺，但靠著箱子邊緣的臉頰肉竟真的像液體一樣「溢出來」！

這名貓飼主「@ohagi_zzz」家中飼養了3隻貓咪，經常會在推特上分享愛貓的日常照片，其中一之俄羅斯藍貓平常就很喜歡跳進箱子裡休息，而且完全不在意箱子的大小，自在地把頭抵在紙箱壁上睡覺的模樣非常可愛。

最近這名飼主分享了這隻俄羅斯藍貓一張逗趣的照片，從畫面裡可以看到牠正窩在咖啡色的箱子中閉眼熟睡，並將自己的頭靠在箱子的邊緣上，臉頰的肉因此被高高推起，一大坨肉就像是液體一樣「溢出」箱子外，這樣可愛又好笑的畫面連飼主本人看到都覺得非常神奇，似乎是印證了「貓咪是液體做的」這句都市傳說，讓他驚嘆不已。

網友們看到照片後也都嘖嘖稱奇，紛紛留言：「原來這就是液體的表面張力啊～」、「看起來好像大福，想吃」、「貓咪果然是液體沒有錯！」、「這真的太可愛了！」、「畢竟貓貓都是用水做的嘛～」。