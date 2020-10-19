參加新人婚禮時，賓客們通常會依照與新郎新娘的交情、出席人數等等多種因素來決定紅包的金額，除此之外，在紅包袋上還必須寫上像是「永浴愛河」、「白頭偕老」等賀詞，但有網友就認為這些詞語太過常見，求助大家幫忙想個「新潮又不失禮貌」的賀詞，引起熱烈討論。

這名網友在PTT上發文，表示自己即將要去參加一場婚禮，不免俗得包個紅包給新人，但對於紅包袋上要寫的賀詞卻十分苦惱，希望可以寫個厲害、讓新人看到後會印象深刻，且新潮又不失禮貌的詞語，希望廣大的網友們可以幫忙他一起來想想。

貼文曝光後，吸引許多人前來提供意見，其中包含了比較傳統的答案，「新婚之喜、聯婚之喜、天作之合、褔祿鴛鴦、珠聯璧合、琴瑟和鳴、同德同心」、「我都依照兩方新人名字題賀詞給你參考」。

還有很多人發揮惡搞精神，留下了極具創意的賀詞，讓大家看到後都笑翻了，「僅此一回，下不為例」、「新手禮包」、「千年恩怨，百年好合」、「麻煩打統編」、「下次更大包」、「你永遠是我的最愛」。

不過也有人吐槽，認為新人根本不會去看紅包袋上的賀詞，最多只會被收禮的人看到而已，「收完紅包會直接拆開造冊，新人根本不會去在意袋子寫啥」、「收錢的會看到，新人結婚很忙的」。