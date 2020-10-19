養寵物是現代社會中非常常見的事情，不過大部分的人都會選擇貓狗或是黃金鼠、鸚鵡等動物來陪伴自己，但少部分的人就特別偏愛一些罕見的寵物！韓國一名正妹YouTuber「꿀꿀선아」家裡就飼養了一大一小的粉紅豬，可愛的互動讓不少網友全都融化了！

韓國正妹分享和寵物豬睡覺的日常(影片來源/YouTube/꿀꿀한 냥냥이 GGNN)

꿀꿀선아原先是一名專門做ASMR影片的YouTuber，擁有超過170萬的訂閱人數，但她從小就非常喜歡豬，所以在長大後決定領養回來做寵物，在家中飼養了3歲的「粉豬（핑돼）」21歲的「杏子（살구）」以及4隻貓咪後，她特地為寵物們開設了另外一個頻道「꿀꿀한 냥냥이 GGNN」，用來記錄她和心愛毛孩的相處過程，目前已經有超過23萬人訂閱。

前陣子，꿀꿀선아公開了自己和2隻寵物豬睡覺的日常影片，只見她躺在鋪好墊子的地板上，粉豬立刻擠到她的身旁趴下休息，睡了一會兒，粉豬似乎是覺得有點冷了，站起身就往主人的被窩裡面鑽，直接搶走了整床被子。

之後粉豬甚至大膽地踩上了主人的身體，甜蜜又沉重的負擔讓꿀꿀선아立刻發出淒慘的叫聲，粉豬最後似乎感受到主人的痛苦，後腿改以輕盈地跳躍過去的方式，但被子早就被牠帶離開主人的身上，過了好長一段時間一人一豬才終於順利進入夢鄉。

在 Instagram 查看這則貼文 하품 순간포착 꿀꿀한냥냥이❣（@pingu_pig_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 26 日 上午 1:02 張貼

隔天早上，粉豬和杏子一起來到床邊提供「Morning Call」服務，體型小的杏子首先鑽進被窩當中，粉豬不斷躺倒在主人的四周，甚至使出「泰山壓頂」，直接坐在主人小腿上，讓她再度大叫，而꿀꿀선아也無奈吐露，這就是為什麼她平時不會和寵物豬一起睡覺的原因。