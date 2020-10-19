隨著年紀越來越大，不少人的想法和喜好也會跟著改變。對此，有人就在PTT上發問，想知道為什麼長大自己賺錢之後，反而沒有小時候購物的慾望？文章曝光後掀起討論，其中一名網友以7字做出的神回覆被推爆，紛紛大呼：這就是正解！

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼有錢後慾望反而會降低？」發文，表示自己小時候總是想要擁有最新款的手機、遊戲機，無奈沒有錢可以買，但是長大自己也賺到錢後，手機卻是能用就繼續用，去逛名牌精品店也沒有購買的衝動，忍不住直呼「沒錢時想東想西，有錢卻反而無欲」最後也好奇詢問大家有沒有出現跟他一樣反差的狀況？

文章曝光後不少網友留言分析「東西看多了知道自己不需要」、「因為你知道錢不好賺」、「因為花自己的錢」、「就心理作用啊！買不起的更想擁有」、「當你財富足夠，只會花時間買真正需要的」、「因為那些是炫耀+掩蓋自己自卑的東西」。

但其中有一名網友用「因為還不夠有錢...」7字神回覆原PO，也受到許多網友支持「因為你月薪沒有25萬」、「就是不夠有錢阿！」、「因為你長大了知道自己沒那麼有錢」、「你的慾望也在成長，小時候你只需要PS，現在要雙B」、「因為你想買更貴的 ex房」。