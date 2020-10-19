能夠舉辦一場夢幻婚禮是許多女生的夢想，但所有完美的細節也象徵著高額的花費。一名網友就聽說朋友辦婚禮花了將近100萬元，嚇得他PO網詢問，想知道辦一場婚禮花100萬算是正常的事嗎？文章也釣出一名正在辦婚禮的苦主，透露自己所有的花費，讓網友看了全跪了！

一名網友在PTT八卦板以標題「辦婚禮花一百算一般嗎」發文，表示自己前陣子參加了同學的婚禮，沒想到對方竟然向他透露婚禮總共花了100萬左右，光是鑽戒就要10、20萬，其他還包括喜餅、餐廳、婚紗、攝影、主持表演等等，讓他不禁好奇直呼「如果先不算回收的話，婚禮花100萬算一般嗎？」

文章曝光後掀起討論，也調出一名正在籌備婚禮的準新人回文，並羅列自己的開支給原PO參考1.婚宴專門場地35桌65萬、2.國內婚紗照2天16萬、3.婚顧6萬、4.主持人、樂團8萬、5.拍照婚紗一白二晚，租兩天5萬8000、6.喜餅每盒600元，初抓一百盒6萬、7.聘金我這邊拿去砸房子了，免付、8.求婚戒60萬、9.對戒14萬、10.新秘5萬、11.婚企1萬8000、12.場佈18000」雖然不用付聘金，但總全額還是高達189萬，讓他崩潰表示「超貴，快被煩死」。

其中，有不少網友指出，辦花禮真的很燒錢，但很多步驟都可以省略，最重要的其實是餐點好不好吃「樂團可以不用好嗎，大家只在乎餐點好不好吃」、「新娘換幾套根本記不得，餐廳好不好吃記一輩子」、「之前幫忙婚宴，客人只在乎吃的好不好，能不能打包」。