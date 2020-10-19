許多人大學畢業後都對自己未來的職涯感到徬徨，不知道該做什麼樣的工作才好。一名網友日前就在PTT上發問，表示台積電和房仲的工作薪水都很高，想知道大家會選擇哪一個？文章掀起熱議，網友的答案竟全都一面倒。

一名網友在PTT八卦板以標題「畢業去台積電還是當房仲好」發文，表示他看到台積電現在正在大舉招募人才，想到他們出了名高的薪水，讓他很心動，但又想到許多台灣人最近無視居高不下的房價，竟發了瘋似的買房，隨便賣一間2000萬的房的服務費就遠遠超過台積電菜鳥的年薪。所以想知道如果這兩個工作選項，大家會選擇哪一個？

文章曝光後，大部分的網友全都一面倒秒答房仲「可以當房仲誰要去台積電，賣一間房子等於台積電一年的收入，每個月只要賣一間，房仲一年的收入=台積電工作12年」、「絕對是房仲，新竹、竹北根本隨便賣隨便賺」、「聽說竹北現在有些案子早上貼出來下午就成交，一堆投資客在狩獵」、「房仲賺得多」、「絕對是房仲，我朋友好幾個現在賣房，賣到開保時捷，年收都破5百萬以上」、「菜鳥房仲最近3個月可以賺100萬（我朋友」、「房仲真的CP值很高 賣兩棟就可以去度假了不用賣到10棟」。

但也有人認為台積電的薪水比較穩定「去台積電是穩穩賺薪水」、「剛畢業去台積電+1，房仲看人做」、「房仲很吃個人特質，很多人做沒幾個月就走了，不然怎麼天天招一堆人，而且台積電做不下去可以轉職，房仲做不下去怎麼辦？簽下去嗎」。