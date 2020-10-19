涼涼的天氣正適合抱在一起取暖！虎斑貓「瓜子」、「喵喵」是感情超好的母女，每天都會貼在一起互相舔毛「曬恩愛」，飼主也因此幫牠們拍下許多可愛的合照，但沒想到照片背後竟隱藏了驚人的真相！
臉書粉絲團「蔡小姐的貓」經常分享虎斑貓母女檔瓜子、喵喵的日常，牠們互相依偎的萌樣也療癒不少粉絲的心靈，但飼主透露，其實比較小隻的貓咪才是媽媽「瓜子」，明顯大一倍的則是女兒「喵喵」。
飼主在接受《中時新聞網》的訪問時表示，喵喵本來體型都很正常，沒想到結紮之後竟越來越大隻，再加上吃飯時經常自己吃不夠就跑去搶媽媽的，愛女心切的瓜子也都會讓給牠吃，導致喵喵開始往「橫向發展」，硬是比媽媽還大了一倍。
飼主透露，他從瓜子一兩個月大的時候開始領養，一年後就生下喵喵，現在分別是4歲和3歲大。而有趣的是，母女倆雖然老是黏在一起互相舔毛，但常常舔一舔就突然演變成打架，瓜子更因為個性太溫柔，總是占下風，連家裡最的新成員賓士貓弟弟「飯糰」都騎到牠頭上，讓飼主哭笑不得。
文章來源：FB/蔡小姐的貓
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