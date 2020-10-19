「壯遊」（Grand Tour）是文藝復興時期，歐洲貴族子弟進行的一種歐洲傳統的旅行，現多指年輕人花費長時間，跨越多國探索人生的「學習旅行」。有網友就透露自己的朋友曾離職去西藏體驗人生，之後又砸下存款窮遊一年，沒想到回台灣後卻感到十分感慨。

一名網友在PTT八卦板發文，表示在2012年左右，網路上出現很多像是「30歲前一定要做的事」等文章，裡面都不約而同提到「壯遊」這件事。當時他有一個女生朋友就經常被這種類型的文章吸引，一直不停轉傳給他看。

本來以為她是開玩笑的，沒想到那名朋友工作2年多之後真的就離職去西藏一陣子，回來之後似乎覺得不過癮，又拿了所有存款決定要窮遊一年，好像覺得去壯遊、窮遊回來，人生就會有所改變。結果經過多年後，他最近看到那名女生朋友的臉書寫了一篇文，表示對當年旅行的記憶已經很模糊了，許多想法也被現實生活給消耗殆盡。前幾年還可以自豪的說旅行讓她改變了很多想法和價值觀，但現在很多物欲都恢復了。

原PO看了之後，覺得從朋友的文章中感覺到淡淡的哀傷，好像在說當年環遊世界雖然很爽，但回到台灣其實沒有什麼改變，工作年資還少別人一年，也沒有因此找到更好的工作，只能在夜深人靜時看的當年的照片緬懷過去。

但有不少網友看了之後紛紛跳出來分享身邊朋友發展不錯的案例「有朋友外文越來越好，現在在台積電那類等級的公司」、「認識有人去澳洲working Holiday但是是寫程式的，後來去拿到美國綠卡」、「我學歷都是土雞，因為熟悉那幾個城市才得以進外商，偶爾海外出差，我的世界從回來之後的確不同了」。

也有網友認為走出去看看世界總是好的「老實說這種事真的就年輕時有辦法，老了你連到巷口買菜都覺累」、「趁年輕出去玩不用改變或影響什麼的也值得」、「至少有得緬懷啊，工作上遇到一堆臨終抱怨自己人生沒有多走走的病人，眼神很空洞的，很可怕」。