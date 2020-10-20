海洋資源多元豐富，再加上人類無法自在地在海中活動，因此仍存在許多神秘少見的生物。近日，一名網友的爸爸前去釣魚，沒想到竟釣上來一根擁有「黑白相間花紋」詭異生物的腳，讓他感到非常好奇，然而照片曝光後卻引起網友瘋狂歪樓，興奮直呼：「是乳牛！」。

這名網友在PTT上發文，提到爸爸最近去釣魚，結果卻釣上來一根不知道是什麼生物的腳，從照片可以看到，這個謎樣生物有著「黑白相間」的花紋，中間還有可以彎曲的關節，在最末端則有著棕色的「毛」，父子倆人怎麼都看不出牠的真實身分，於是好奇地詢問是否有網友知道。

不過照片曝光後，大部分網友都被這奇特的黑白花紋給吸走注意力，紛紛歪樓：「乳牛」、「虎斑貓的尾巴」、「塗成乳牛色的螃蟹」、「鱷魚吃剩的斑馬尾巴」、「儲值乳牛套裝的vip螃蟹斷腳」。

Sempre irei chorar com Jessie contando sua história para o Woody em Toy Story 2. O abandono é a pior que acontece com um briquendo. pic.twitter.com/7NBApte49t — ei, nana 🍫🌶 (@eunanacooper) July 20, 2020

甚至有人還貼出了迪士尼動畫電影《玩具總動員》角色「翠絲」的圖片，褲子的造型竟然也是乳牛花紋，讓大家全都笑翻了，「出現翠絲笑噴」、「翠絲也太強，你贏了」、「專業，原來是翠絲」。

但還是有專業網友認真解答，認為這應該是龍蝦的其中一條腿，並附上照片，網友們看到後也才恍然大悟，紛紛直呼「專業，懂釣！」。