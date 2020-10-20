狗狗活潑好動的性格讓牠們經常會做出一些令主人哭笑不得的事情。澳洲一隻流浪犬被收養後，在2年之內「幸福肥」，當牠興奮地想要通過門下方的狗洞時卻被卡住，下秒竟直接「拆門」，帶著整扇門一起趴趴走，還相當困惑為什麼這扇門會一直跟著自己，主人看到後都笑到不行。

根據外媒報導，德拉克斯（Drax）原本是一隻流浪犬，牠在一間超市外面蜷縮著身體睡覺，整隻狗都瘦成皮包骨，讓霍莉（Charmaine Hulley）的妹妹看得相當心疼，決定將牠帶回家照顧。德拉克斯被帶回家時，家中還養了另外4隻狗，不過牠適應的非常迅速，變成了一隻備受寵愛、快樂生活的狗狗，但這也讓牠開始慢慢有了「幸福肥」的跡象。

Heartwarming story behind viral pictures showing a Labrador known as 'chonky boy' stuck in a doggy door

via https://t.co/pevZ0scAkQ Charmaine Hulley's Labrador. Fat shaming a dog! I’m appalled! https://t.co/o4gkojfUpd — Jodi 💅 (@Jodi_Ann_Arias) October 19, 2020

前陣子，霍莉帶著德拉克斯回娘家，牠正準備要出門和其他狗狗一起玩時卻不小心被門卡住，下一秒牠就直接把整扇門拆下來，掛在身上到處趴趴走，但牠自己對此卻滿臉問號，很困惑這扇門為何一直跟著自己。

而這逗趣的畫面被霍莉和家人們看到後，大家都忍不住哈哈大笑起來，也拍下了這經典的一幕分享到臉書社團中，並且獲得了許多人的喜愛，事後他們也把德拉克斯解救出來，霍莉也承諾會開始替德拉克斯進行減肥計畫。