都市發展繁榮，交通也非常方便，不少人都渴望能夠擠身大都市，不過每個人的喜好不同，有些人也喜歡步調緩慢，可以愜意享受的鄉下生活。最近，有網友要從都市搬回鄉下，已經習慣快節奏生活的她詢問該如何面對搬家後的適應期，吸引不少過來人前來給予建議。

這名網友日前在《爆廢公社二館》發文，表示自己原本已經離開鄉下十幾年的時間，早就習慣都市的生活，但最近又要重新搬回鄉下居住，讓她開始擔憂要如何面對生活步調不同的適應期，她也點出了鄉下雖然空氣很好，但比起都市來說交通真的很不方便，因此發文詢問其他人的建議。

此文一出，立刻引起網友討論，「鄉下步調慢，應該很容易適應」、「我覺得很棒，我很羨慕有一個這種養老遠離塵囂的地方」、「東西都便宜，而且不會很吵」、「很難欸…雖然蠻悠閒的，但感覺久了會很無聊，住靠市區的吧」、「有好有壞⋯我還是覺得鄉下只適合放假回去，不管是日常還是工作，都太太太不方便了！」。

更釣出了同樣是從都市搬到鄉下的過來人分享自己的經驗，「我跟你一樣，在都市習慣了，突然回鄉下鳥不生蛋的地方，但經過3個月就慢慢適應了，慢慢喜歡鄉下」、「我是台北人，後來嫁到鄉下覺得…鄉下真的是太棒啦！台北人真的好可憐！每天人擠人、整天下雨，然後都不知道鄉下有多純樸，生活步調多悠哉」。