古代貴族或皇室過世後要下葬基本上都會有陪葬品，甚至還有活人殉葬。最近，在大陸陝西的寨山遺址發現了約4000年前的石峁文化大型墓地，其中有3座古墓都有女性活人殉葬，有的陪葬者的臉部還出現被刀劈砍的痕跡，手段非常殘忍。

根據陸媒報導，大陸國家文物局近日通報了包含陝西石峁及寨山石城遺址等5項重要的考古成果；在寨山遺址當中，發現了距今4000年前的石峁文化大型墓地，考古人員從中挖出共21座墓葬，其中3座都擁有2具遺骸，且墓葬內有木棺、壁龕和殉人，墓主以仰面筆直的模樣被葬於木棺中，身上共有3至4件玉器陪葬。

而在墓主的木棺左側則有女性殉人的遺骸，年齡大約介於30至40歲，姿勢為側身面對著墓主，面部幾乎都可以發現曾被刀劈砍的痕跡，其中一名殉葬人下顎骨明顯錯位，另一人的上顎慘遭人為剖開，一部分被放置在胸口處，可以見得手段十分殘忍。

另外，該遺址中還發現了許多沒有殉人的葬墓，根據是否有壁龕、棺槨和殉人，共可以分成4個等級，分別代表不同身分地位的人群，體現出明顯的等級區分，是河套地區（黃河中上游兩岸的平原、高原地區）首次發掘的等級區分明顯的龍山時代墓地。