有不少女性都曾在網路上收過騷擾訊息，並且為此困擾不已。英國女子上個月初時就曾收到一名陌生男子傳來的下體照，並希望能和她聊天，不過女子沒有因此而害怕退縮，反而主動回覆訊息反擊，沒想到對方竟被她嚇到刪除帳號，引起70萬網友狂讚。

Woman is praised for her VERY effective response to a man who sent her a nude picture which tricked him into thinking it had been passed to the police

via https://t.co/VVnnrrMUqZ https://t.co/gClGXeHRji — Pawan Durani (@PawanDurani) October 19, 2020

根據外媒報導，英國女子庫莉（Alexandra Kuri）在推特上分享了自己的這段經歷，有一名陌生男子突然傳來了一張自己下半身光裸的照片給她，邀請她和自己聊天，不過庫莉並沒有因此感到驚慌、不知所措，反而主動回擊。

她假裝自己是機器程式，「自動回覆：我們偵測到您可能傳輸了含有非法內容且未經許可的色情圖片（代碼：36489-a），您裝置的IP位置也已經被傳送到警察局等待調查。如果您認為有誤，請回覆『停止』」。

沒想到這個方法竟然真的有效，男子嚇到立刻連續回覆2個「停止」，隨後甚至乾脆刪除了整個帳號，讓庫莉忍不住吐槽，「這個傢伙已經嚇到尿褲子了」。

推文曝光後至今吸引了超過70萬網友按讚，大家紛紛誇獎庫莉非常聰明，不少女性也表示要把這招學起來，如果碰到類似事件就可以不用再生氣害怕，可以有力地反擊，大部分網友也抨擊這名男子的噁心行為，「真的不理解為何有人覺得這樣可以吸引女性」、「男人裡竟然有人正在為我們的性別蒙羞」、「我搞不懂為何他們覺得女人會喜歡這種照片」。