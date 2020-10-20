在戶外一定要隨時注意安全，尤其是有野生動物出沒的地方！近日在國外就發生一起駭人的鱷魚殺人事件，一名男子在當地潟湖游泳時，有民眾就拍到一條巨鱷緩緩靠近他，下秒該名男子就被拉進水中消失，雖然現場有許多人試圖想幫忙，該名男子最後還是不幸身亡。

‘¡No mames! ¡Ya valiste queso…! ¡Noooooo!’… un bañista murió tras ser atacado al ingresar al laguna del Carpintero, de Tampico. pic.twitter.com/OrNZdNvTOU — Ángel Salinas (@SalinasAngel) October 18, 2020

根據墨西哥媒體《adn40》報導，一名男子17日在塔毛利帕斯州坦皮科市（Tampico）的潟湖（Laguna del Carpintero）中游泳，完全沒發現附近出現一條3公尺長的鱷魚，並緩緩朝他身後游去。接著鱷魚以速雷不及掩耳的速度將該名男子咬拖下水，一人一鱷就這樣一起消失在湖面，讓現場民眾尖叫連連，有人也將這驚險場面拍下來。

當地警方經過調查後表示，該名男子疑似是一名50到60歲的中年男子，搜救人員將他救上岸時已經明顯死亡，頸部、手臂、胸口等多處都有撕裂傷，但目前無法確認他的身分，判斷他很有可能是街友。當局也指出，這個地區有許多鱷魚出沒，該名男子就是忽視警語擅自下水才會釀成這次的悲劇，呼籲民眾千萬不要隨意下水。