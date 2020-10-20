日本是台灣人最喜歡旅遊的國家之一，許多經典的日式美食像是拉麵、壽司、燒肉等等也深受民眾喜愛。不過有網友卻在網路上表示自己非常不喜歡日本章魚燒的口感，相比之下台式章魚燒就好吃很多。文章PO出後掀起論戰，有內行饕客就揭露兩者關鍵的差異。

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣章魚燒是不是比日本的好吃」發文，表示他吃到日本的章魚燒之後，發現口感「軟軟糊糊」的，一咬就整個解體，讓他超失望，反觀台式改良的章魚燒，就帶有一點脆度，咬下去不至於整個散開，讓他好奇直呼「有沒有台灣章魚燒比日本章魚燒好吃的掛？」

文章曝光後引起許多人共鳴，紛紛留言「第一次吃日本章魚燒的八成都會嘴巴燙傷XD」、「去沖繩看到章魚燒很開心的買了一盒結果真的是軟爛口感，雖然沒覺得不好吃但這回合我分數給台灣」、「以前去日本的第一天吃就燙到，後面痛了好幾天XD」。

但也有人力挺日本章魚燒「台灣的明明就很難吃...日本大勝」、「我就是喜歡軟爛的那群組」、「台灣的明明就很難吃...日本大勝」、「大阪的明明很好吃」、「看來你去日本只吃過關西的章魚燒」其中有內行饕客就指出日式致勝關鍵是「真材實料」，「沒有，台灣章魚燒有時不知章魚在哪」、「台灣章魚燒沒有章魚，台灣老婆餅沒有老婆，合理。」。