不少人努力工作賺錢就是為了能有更好的生活品質，不過一名網友卻表示，他有一個女性友人每天到處吃好喝好，身上也都用名牌貨，卻從來沒有看過她找工作，沒想到好奇詢問之後竟被該名朋友的回答給驚呆了！

一名網友在論壇Dcard發文，表示他有一名住在台北的女性友人，不是網紅卻每天吃好穿好，還時常到處逛街購買精品名牌，甚至三不五十就出國玩，還曾經跟他抱怨不知道要去哪裡玩才好，感覺只剩下外太空還沒去過而已。

原PO也指出，該名友人雖然看的出來家境不錯，卻沒有大小姐脾氣或公主病，只是有時候卻會在奇怪的地方節省，像是大學睡地板不想買床，或是跟他一起湊單買折扣品但不會用，事後他才知道她好像只是想享受那個感覺，傻眼直呼「有錢人的思維好難懂...」。

某一次原PO跟她出去玩後，忍不住問她怎麼每天都在煩惱要去哪玩，而不是趕快找工作，該名朋友竟回答「我爸媽叫我不用工作了，他們已經把三輩子的錢都賺好了，我只要快樂就好」甚至之後她的老公也可以不用工作。原PO聽完當下內心開始蠢蠢欲動「我內心真的只有羨慕忌妒和一絲絲希望她看上我的機會！」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「她還缺朋友嗎」、「說富不過三代不過就是窮人自我安慰，真正富超過三代的佔絕大多數，你有這個錯覺只是因為破產的你才會知道，大部分人好像都不知道台北地主多有錢」、「報名＋1 我也不想努力了」但也有人覺得「給他魚吃不如教他釣魚」、「所以有錢人的小孩固然讓人羨慕，但又有幾個可以保證一輩子都這樣呢」而原PO事後也補充自己有試探朋友對他的想法，但對方只把他當朋友，所以還是只能自己好好努力。