在外面消費結帳的時候還是要隨時注意，以免事後發生爭議！一名網友近日到加油站幫機車加油，油錶卻在離開現場3分鐘後自動歸零，讓他當場傻眼，經過檢查後確定車子沒有問題，質疑加油站灌水，氣得回去理論，卻因為死無對證演變成各說各話的無解局面。

有網友加完油不到3分鐘油錶就歸零，卻因為沒有直接證據只能自認倒楣。(圖翻攝自FB/爆怨2公社)

一名網友在臉書社團「爆廢2公社」發文，表示他日前到某加油站幫機車加油，總共花了80元，但工讀生在找錢時卻沒有給他發票，他出聲提醒對方還愣了一下才拿給他。沒想到騎出加油站之後不到3分鐘的時間，油錶竟然秒歸0，他只好先到另一間加油站加油，加了85元之後油錶顯示滿格，但因為擔心油箱破裂他又騎到機車行檢查，最後確定車子沒有任何問題。

原PO懷疑第一間加油站灌水，決定回去理論，但是工讀生卻咬定自己真的有幫他加油，讓原PO傻眼直呼「當下的我感覺遇見鬼了~我的機車是100cc的小綿羊~怎麼可能可以加到165元的油。」之後又和站長反應，卻得到他們油槍也沒問題的答覆，只好默默吞下80元的損失，但還是忍不住委屈上網哭訴。

文章曝光後掀起熱議，有不少人覺得加油站肯定有問題，但也有網友指出，很有可能是加到「油氣」，「加的是油氣嗎」、「好像有時候會這樣，聽說這情況加的是油氣不是油，之前在網路上也有看過這樣的例子，似乎不是個案，好像也無解」、「我覺得不是加油，可能是加到油氣，你加油時候有聽到水聲嗎」。

其他人則是覺得原PO自己也有問題，應該要看清楚「你不知道他有沒幫你加油？我真的無法理解」、「休蛋幾累，你的加油孔不是在前面嗎？加油怎麼會沒感覺」、「？？？騎小棉羊有沒有幫你加你不知道？？？神扯欸」。