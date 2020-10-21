來自越南的YouTuber「XiaoYang」近日上傳一段影片，分享自己對於台灣男性的印象，她首先稱讚台灣男性都非常貼心，就算只是普通朋友也會用小舉動來關心，不過比起越南男性來說，台灣男性普遍追女生的時間都比較短，告白過一次被拒絕就會選擇放棄，這樣的速度也讓她直言：「快到暈倒」。

Xiao Yang分享自己對台灣男性的印象(影片來源/YouTube/Xiao Yang)

XiaoYang來台灣念書一段時間，已經交到不少台灣朋友，她在最近的影片中透露，自己對台灣男性的第一個好印象就是大家都「非常貼心」，和朋友並肩走在路上時，朋友都會主動讓女生走在內側，儘管兩人的關係只是普通朋友也會這麼做，讓她深受感動，「我從來沒有受到這樣簡單的關心」。

另外，她也比較了台灣和越南男性追求女生的差別，她指出越南男性通常會花好幾年的時間去追一個女孩子，再加上因為越南關於女性的節日比較多，所以越南男性經常會送禮物給女生。

但台灣男生卻正好相反，只要告白失敗過一次，很多人就會選擇直接放棄，讓她驚呼：「把妹速度快到我覺得暈倒」，而且在台灣也流傳著一句話「不要幫別人養老婆」，因此男性在追求期間很少會送禮物，怕到最後還是沒有交往，那麼花費的時間和金錢就全都成了「一場空」。

影片曝光後吸引不少網友熱烈討論，大家紛紛留言：「在台灣如果男生告白被拒後還持續不斷的追的話，多數台灣女生不是會受感動而是會覺的你很煩」、「在交往的關係下，送貴重的物品雙方都會有壓力了，遑論沒交往的前提」、「如果被拒絕還一直追求只會造成女方的困擾而已」、「台灣男生很不浪漫，真的，我也常常被念」。