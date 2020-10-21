宜蘭一名21歲釣客19日下午2時許，在宜蘭粉鳥林外海垂釣，不料卻因為被魚刺扎傷，立刻全身癱軟。海巡署北部分署第一岸巡隊粉鳥林安檢所值班人員獲報後趕往現場，將莊姓釣客緊急送醫。這才知道，原來莊男是被台灣5大毒魚之一的象魚（俗名臭肚魚）刺傷，一度休克。
粉鳥林安檢所人員19日獲報後，立即通報宜蘭縣政府消防局第二大隊蘇澳分隊，並於漁船進港時，派遣安檢所同仁前往現場將癱軟無力的莊男攙扶至岸上，只見他神色痛苦，癱軟想吐，過程中舉步維艱，甚至一度跌坐在地，最後被抬上救護車送往蘇澳榮民醫院治療。
事實上，台灣漁民有句俚諺「一魟、二虎、三沙毛、四臭肚、五金鼓」，其中「象魚」就是一般民眾所知的「臭肚魚」，體呈橢圓形，以藻類為食，漁民在清理其魚肚時，常常會聞到海藻發酵的惡臭味道，因而有「臭肚仔」之稱。
值得注意的是，牠的背鰭、腹鰭及臀鰭之硬棘具有毒腺，被刺後會引起劇痛，所以台語俗諺說「象耳無名，鑿（tsha̍k）著叫阿娘」，嚴重可能上吐下瀉有生命危險。所幸莊男經過4小時治療後，已平安出院。
至於台灣5大毒魚排行榜「一魟、二虎、三沙毛、四臭肚、五金鼓」，依照魚類刺毒的毒性順序，分別為帶毒刺魚類榜首魟魚，虎又名獅子魚，沙毛指的是鰻鯰，而臭肚又叫象魚，至於金鼓即為金錢魚。一旦被牠們的魚刺所傷，輕者紅腫劇痛，重則休克送命，不可不慎！
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