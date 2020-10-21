唐僧，又叫唐三藏，是經典小說《西遊記》中著名的草包和尚，但他現實中卻是佛教史上最偉大的譯經師之一，俗家姓名為「陳禕」，法名「玄奘」。他26歲赴天竺取經，41歲回國，62歲圓寂，前後共譯經論75部，總計1335卷。不過日前就有網友不禁好奇，唐僧前往印度取經，取的到底是什麼經？貼文一出隨即掀起熱議，更有知情者跳出解答真相。

原PO日前在PTT「八卦板」以「唐僧到印度取啥經啊」為題，PO文指出，唐僧繞了一大圈，跑去擁有種姓制度的印度，「到底是取了啥經這麼厲害？可以被吹捧這麼久？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人歪樓笑說「蜘蛛精」、「四十二章經」、「素女經」、「唐僧一路向西，你懂得」。

不過也有知情者跳出解答，直言「瑜伽師地論啦！一整串也沒人正經回答」、「西天取經只是取經論的縮寫啦，其實最後玄奘帶回一車子經論，不過西行之時的確主要是想帶回瑜伽師地論翻譯」。

事實上，玄奘前往西天取經的目的源自於，當時唐代國境的佛經內容參差不齊，因此便起心動念前往佛教發源地尋找佛陀真經，而《瑜伽師地論》這部經書是當時佛教最高超的論藏巨著。

玄奘歷經種種磨難，總算抵達印度那爛陀寺取得真經，十餘年間跟隨不少著名高僧，並將所學融會貫通，學成後毅然歸國。而他回國後，由他口述，弟子辯機撰文的《大唐西域記》亦成為研究古代印度歷史的重要文獻。