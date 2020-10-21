一般人在上完廁所都會用衛生紙擦乾淨，保持屁股的清潔，不過最近有一名外國女子卻發現，自己的男友在大完便後都不會擦屁股，而且他還提出了一個「奇葩理論」，讓女子聽完後相當崩潰。

這名女網友在論壇《Reddit》發文，某天她在網路上看見有其他網友抱怨男友大便不擦屁股，結果把排泄物都沾到內褲上的文章，覺得很搞笑所以分享給自己的男友，沒想到對方不但沒有笑，反而很認真地回答：「那是因為他沒有攝取足夠的纖維」。

女子一開始還有些不解，反問他這是什麼意思，男友又接著解釋：「如果攝取足夠的纖維，糞便就會乾淨地掉出來，也就不需要擦屁股」，這個奇葩的理論讓女子非常震驚，原本以為男友只是在開玩笑，但他似乎對此很認真，女子試探地詢問他大完便是否會擦屁股，男友回答：「我營養很充足，所以不需要」。

這個答案讓女子很崩潰，開始爭執上完廁所總會有些殘留物黏在屁股上，必須要用衛生紙，男友聽到後生氣了，指責女子一定是因為纖維不足讓大便太過鬆軟，更要她吃可以補充纖維的保健食品，而且幾天後他們去購物時，男友也真的買了一罐保健食品，更開玩笑地說應該感謝他幫忙省下衛生紙，因為家裡只有她需要用。

自那之後，女子的心中有了疙瘩，直言現在的男友對她來說完全沒有吸引力，甚至還對和男友發生關係感到噁心，崩潰地求助網友，到底該堅持讓男友擦屁股還是只是自己太過敏感。

網友們看完文章後，大部分的人都表示不能接受女子男友的行為，「這太噁心了，如果他從沒有擦過屁股，又怎麼知道那裡沒有殘留排泄物呢？」、「拜託大家不管是尿尿還是大便，都請把自己擦乾淨」、「我建議你第3種選擇，趕快分手」。